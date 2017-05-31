Мораторій на перевірки доведе Україну до екологічної катастрофи - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Мораторій на екологічні перевірки абсурдний за своєю суттю. Про це заявив голова Херсонської обласної організації “Партії Зелених” Володимир Шелудько, передає УНН.
Він пояснив, що мораторій на екологічні перевірки розпалює і так напружену ситуацію в сфері небезпечних відходів.
“Про який мораторій може йти мова, коли в Україні така складна ситуація з небезпечними відходами? Подивіться на Херсонську область. Це страшно. У всіх куточках регіону розкидані отрутохімікати і утилізувати їх нікому. Ситуація абсолютно неконтрольована. І до всього цього, ще діє мораторій на перевірки утилізаторів небезпечних відходів. Хоча їх повинні перевіряти 7 днів на тиждень, 24 години на добу,” — сказав він.
Перевірки профільного міністерства виявилися безрезультатними. Всі відібрані ліцензії підприємства повернули собі через суд, розповів В.Шелудько.
“Міністерство екології не хоче нормально перевірити які підприємства у нас можуть утилізувати небезпечні відходи, а які ні. Ліцензії спочатку відбирають, а потім бізнес через суд їх повертає. Хіба таке свавілля може бути в країні? Повинен бути порядок і чіткий реєстр нормальних підприємств, здатних працювати з небезпечними відходами,” — підкреслив експерт.
Нагадаємо, влада заговорила про зняття мораторію на екологічні перевірки після отруєння харківських дітей отрутохімікатами.