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Мораторій на перевірки доведе Україну до екологічної катастрофи - експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Мораторій на екологічні перевірки абсурдний за своєю суттю. Про це заявив голова Херсонської обласної організації “Партії Зелених” Володимир Шелудько, передає УНН.

Мораторій на перевірки доведе Україну до екологічної катастрофи - експерт

Він пояснив, що мораторій на екологічні перевірки розпалює і так напружену ситуацію в сфері небезпечних відходів.

“Про який мораторій може йти мова, коли в Україні така складна ситуація з небезпечними відходами? Подивіться на Херсонську область. Це страшно. У всіх куточках регіону розкидані отрутохімікати і утилізувати їх нікому. Ситуація абсолютно неконтрольована. І до всього цього, ще діє мораторій на перевірки утилізаторів небезпечних відходів. Хоча їх повинні перевіряти 7 днів на тиждень, 24 години на добу,” — сказав він.

Перевірки профільного міністерства виявилися безрезультатними. Всі відібрані ліцензії підприємства повернули собі через суд, розповів В.Шелудько.

“Міністерство екології не хоче нормально перевірити які підприємства у нас можуть утилізувати небезпечні відходи, а які ні. Ліцензії спочатку відбирають, а потім бізнес через суд їх повертає. Хіба таке свавілля може бути в країні? Повинен бути порядок і чіткий реєстр нормальних підприємств, здатних працювати з небезпечними відходами,” — підкреслив експерт.

Нагадаємо, влада заговорила про зняття мораторію на екологічні перевірки після отруєння харківських дітей отрутохімікатами.

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