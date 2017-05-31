Мораторий на проверки доведет Украину до экологической катастрофы - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Мораторий на экологические проверки абсурдный по своей сути. Об этом заявил председатель Херсонской областной организации "Партии Зеленых" Владимир Шелудько, передает УНН.
Он пояснил, что мораторий на экологические проверки разжигает и без того напряженную ситуацию в сфере опасных отходов.
"О каком мораторий может идти речь, когда в Украине такая сложная ситуация с опасными отходами? Посмотрите на Херсонскую область. Это страшно. Во всех уголках региона разбросаны ядохимикаты и утилизировать их некому. Ситуация абсолютно неконтролируемая. И ко всему этому, еще действует мораторий на проверки утилизаторов опасных отходов. Хотя их должны проверять 7 дней в неделю, 24 часа в сутки ", - сказал он.
Проверки профильного министерства оказались безрезультатными. Все отобранные лицензии предприятия вернули себе через суд, рассказал В.Шелудько.
"Министерство экологии не хочет нормально проверить какие предприятия у нас могут утилизировать опасные отходы, а какие нет. Лицензии сначала отбирают, а потом бизнес через суд их возвращает. Разве такой беспредел может быть в стране? Должен быть порядок и четкий реестр нормальных предприятий, способных работать с опасными отходами ", - подчеркнул эксперт.
Напомним, власти заговорили о снятии моратория на экологические проверки после отравления харьковских детей ядохимикатами.