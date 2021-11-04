Монастирський про нові проекти МВС: маємо переосмислити систему внутрішньої громадської безпеки

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За словами міністра, почали з високого старту. Так він оцінив перший загальнонаціональний форум “Безпечна громада”, який пройшов за підтримки й особистої участі Президента України.

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“Якщо коротко, то все можна вмістити в гасло „Безпечна громада — безпечна країна“.

Маємо переосмислити систему нашої внутрішньої громадської безпеки та правопорядку в контексті державної політики децентралізації. Коли громади отримують більше повноважень і ресурсів. Коли кожен українець отримує державні послуги, зокрема й безпекові, саме в громаді. Для цього потрібно об’єднати ресурси й зусилля держави й громад. І ми вже це робимо”, — написав Монастирський на своїй сторінці у Facebook.

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Спільно з територіальними громадами ми вже реалізуємо цілу низку проривних проектів, додав міністр.

“Серед них — „Поліцейський офіцер громади“. Наш амбітний план — поширити його на всю країну і на кожну громаду.

У низці громад вже реалізуються пілотні проекти „Центрів безпеки“. У таких центрах одночасно розміщуються пожежники, медики та поліцейські. Тобто під „одним дахом“ згуртовані команди фахівців, які можуть комплексно та оперативно надавати допомогу в надзвичайних ситуаціях.

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Починають свою роботу комунікаційні платформи „Діти! Поліція! Громада!“ та „Безпечна школа“, які створюють безпечне середовище для наших дітей”, — зазначив глава МВС.

За словами Монастирського, виклики перед ними великі. Очікування суспільства ще вищі. І є над чим працювати.

“Минулого року на дорогах, від пожеж, на воді, від насильницької смерті в мирних умовах загинуло 7 814 громадян України.

Тому моя головна мета, як міністра внутрішніх справ, зробити все для того щоб знизити ризик смертності наших громадян, захистити їх право на здорове життя, на власність, на безпечне середовище.

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А для цього нам украй потрібна пряма комунікація з місцевим самоврядуванням. Саме тому під час форуму створені комунікаційні чати. У них будуть усі голови об’єднаних територіальних громад кожної області, а також керівники управлінь Національної поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій”, — написав міністр.

Він упевнений, що так вони прорвуть блокаду, яка роками існувала між місцевими громадами та керівниками органів внутрішньої безпеки на місцях.

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