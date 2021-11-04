Монастирський про нові проекти МВС: маємо переосмислити систему внутрішньої громадської безпеки

$41.170.09
45.030.03
ukru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 41340 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 71272 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 69392 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 71396 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 82214 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 63975 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 61235 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 131659 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 83699 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 236240 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
2м/с
78%
Популярнi новини

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

9 квітня, 17:52 • 30515 перегляди

Шмигаль назвав "червоні лінії" України в переговорах зі США щодо угоди про надра

9 квітня, 18:08 • 10783 перегляди

Зеленський про засідання "Рамштайн": пріорітет - ППО, передусім проти балістики

9 квітня, 18:14 • 13136 перегляди

У Львові сталась стрілянина в ТРЦ: на місці працюють правоохоронці

9 квітня, 18:29 • 14018 перегляди

Залетіла група "шахедів": у Дніпропетровській області лунають вибухи

9 квітня, 18:51 • 10283 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 99684 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 131659 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 236240 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 411351 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 402568 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 18828 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 24851 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 25649 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 27456 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 77715 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Монастирський про нові проекти МВС: маємо переосмислити систему внутрішньої громадської безпеки

Київ • УНН

 • 17378 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Маємо переосмислити систему нашої внутрішньої громадської безпеки та правопорядку в контексті державної політики децентралізації. На цьому наголосив глава МВС Денис Монастирський, підбиваючи підсумки форуму “Безпечна громада”, а також розповідаючи про нові проекти МВС, передає УНН.

Монастирський про нові проекти МВС: маємо переосмислити систему внутрішньої громадської безпеки

Деталі

За словами міністра, почали з високого старту. Так він оцінив перший загальнонаціональний форум “Безпечна громада”, який пройшов за підтримки й особистої участі Президента України.

Цитата

“Якщо коротко, то все можна вмістити в гасло „Безпечна громада — безпечна країна“.

Маємо переосмислити систему нашої внутрішньої громадської безпеки та правопорядку в контексті державної політики децентралізації. Коли громади отримують більше повноважень і ресурсів. Коли кожен українець отримує державні послуги, зокрема й безпекові, саме в громаді. Для цього потрібно об’єднати ресурси й зусилля держави й громад. І ми вже це робимо”, — написав Монастирський на своїй сторінці у Facebook.

Додамо

Спільно з територіальними громадами ми вже реалізуємо цілу низку проривних проектів, додав міністр.

“Серед них — „Поліцейський офіцер громади“. Наш амбітний план — поширити його на всю країну і на кожну громаду.
У низці громад вже реалізуються пілотні проекти „Центрів безпеки“. У таких центрах одночасно розміщуються пожежники, медики та поліцейські. Тобто під „одним дахом“ згуртовані команди фахівців, які можуть комплексно та оперативно надавати допомогу в надзвичайних ситуаціях.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Представники ОТГ будуть спілкуватися з правоохоронцями у чатах для швидкої взаємодії громад

Починають свою роботу комунікаційні платформи „Діти! Поліція! Громада!“ та „Безпечна школа“, які створюють безпечне середовище для наших дітей”, — зазначив глава МВС.

За словами Монастирського, виклики перед ними великі. Очікування суспільства ще вищі. І є над чим працювати.

“Минулого року на дорогах, від пожеж, на воді, від насильницької смерті в мирних умовах загинуло 7 814 громадян України.
Тому моя головна мета, як міністра внутрішніх справ, зробити все для того щоб знизити ризик смертності наших громадян, захистити їх право на здорове життя, на власність, на безпечне середовище.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У МВС розповіли, як створюватимуть безпечне середовище для дітей

А для цього нам украй потрібна пряма комунікація з місцевим самоврядуванням. Саме тому під час форуму створені комунікаційні чати. У них будуть усі голови об’єднаних територіальних громад кожної області, а також керівники управлінь Національної поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій”, — написав міністр.

Він упевнений, що так вони прорвуть блокаду, яка роками існувала між місцевими громадами та керівниками органів внутрішньої безпеки на місцях.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Очільник МВС закликав до співпраці місцеві громади щодо протидії домашньому насильству

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$64.76
Bitcoin
$82,201.50
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,135.91
Ethereum
$1,632.93