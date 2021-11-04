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Представники ОТГ будуть спілкуватися з правоохоронцями у чатах для швидкої взаємодії громад

Київ • УНН

 • 12211 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Міністерство внутрішніх справ України запроваджує систему комунікаційних чатів керівників поліції та Державної служби України з надзвичайних ситуацій із головами об’єднаних територіальних громад для ефективної взаємодії на місцевому рівні. Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський під час форуму “Україна 30. Безпечна громада”, передає кореспондент УНН.

Представники ОТГ будуть спілкуватися з правоохоронцями у чатах для швидкої взаємодії громад

Цитата

“Головне для нас, це комунікація між центральною владою та територіальними громадами. По завершенню форуму будуть створені комунікаційні чати, де будуть присутні голови ОТГ, керівники поліції та ДСНС на місцях. Я переконаний, що це буде ефективний механізм зворотного зв’язку, який раніше був відсутній”, — заявив Монастирський.

Очільник правоохоронного відомства додав, що у відповідних чатах будуть присутні також моніторингові представники з апарату МВС, які будуть контролювати, і бачити, на що саме скаржаться керівники громад, і як реагують місцеві органи влади на конкретні зауваження.

Він висловив переконання, що така комунікація стане “ефективним механізмом зворотного зв’язку, якого не було раніше”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Очільник МВС закликав до співпраці місцеві громади щодо протидії домашньому насильству

Контекст

Після призначення на посаду очільника МВС Денис Монастирський наголосив, що має на меті зорієнтувати правоохоронні органи на створення безпечного середовища для людей. Зокрема, мова йде про розширення мережі поліцейських офіцерів громади, які перебувають у постійній взаємодії з представниками ОТГ.

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