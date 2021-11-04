Представники ОТГ будуть спілкуватися з правоохоронцями у чатах для швидкої взаємодії громад

Цитата

“Головне для нас, це комунікація між центральною владою та територіальними громадами. По завершенню форуму будуть створені комунікаційні чати, де будуть присутні голови ОТГ, керівники поліції та ДСНС на місцях. Я переконаний, що це буде ефективний механізм зворотного зв’язку, який раніше був відсутній”, — заявив Монастирський.

Очільник правоохоронного відомства додав, що у відповідних чатах будуть присутні також моніторингові представники з апарату МВС, які будуть контролювати, і бачити, на що саме скаржаться керівники громад, і як реагують місцеві органи влади на конкретні зауваження.

Він висловив переконання, що така комунікація стане “ефективним механізмом зворотного зв’язку, якого не було раніше”.

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Контекст

Після призначення на посаду очільника МВС Денис Монастирський наголосив, що має на меті зорієнтувати правоохоронні органи на створення безпечного середовища для людей. Зокрема, мова йде про розширення мережі поліцейських офіцерів громади, які перебувають у постійній взаємодії з представниками ОТГ.