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Представители ОТО будут общаться с правоохранителями в чатах для быстрого взаимодействия общин

Киев • УНН

 • 12211 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Министерство внутренних дел Украины вводит систему коммуникационных чатов руководителей полиции и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям с председателями объединенных территориальных общин для эффективного взаимодействия на местном уровне. Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский во время форума “Украина 30. Безопасная община”, передает корреспондент УНН.

Представители ОТО будут общаться с правоохранителями в чатах для быстрого взаимодействия общин

Цитата

“Главное для нас, это коммуникация между центральной властью и территориальными общинами. По завершению форума будут созданы коммуникационные чаты, где будут присутствовать главы ОТО, руководители полиции и ГСЧС на местах. Я убежден, что это будет эффективный механизм обратной связи, который ранее отсутствовал”, — заявил Монастырский.

Глава правоохранительного ведомства добавил, что в соответствующих чатах будут присутствовать также мониторинговые представители из аппарата МВД, которые будут контролировать, и видеть, на что именно жалуются руководители общин, и как реагируют местные органы власти на конкретные замечания.

Он выразил убеждение, что такая коммуникация станет “эффективным механизмом обратной связи, которого не было раньше”.

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Контекст

После назначения на должность главы МВД Денис Монастырский отметил, что имеет целью ориентировать правоохранительные органы на создание безопасной среды для людей. В частности, речь идет о расширении сети полицейских офицеров общины, которые находятся в постоянном взаимодействии с представителями ОТГ.

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