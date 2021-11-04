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Очільник МВС закликав до співпраці місцеві громади щодо протидії домашньому насильству

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський закликав усі місцеві громади до співпраці стосовно протидії домашньому насильству в Україні. Про це він заявив під час форуму “Україна 30. Безпечна громада”, передає кореспондент УНН.

Очільник МВС закликав до співпраці місцеві громади щодо протидії домашньому насильству

Цитата

“Лише активна співпраця з громадами може призвести до реального результату. Інколи, звичайно, вибір засобів підлягає дуже серйозному обговоренню з місцевими громадами. Зокрема, таке покарання, як суспільно-корисні роботи, я знаю, є дуже серйозним викликом саме у місцевих громадах. Давайте спілкуватись, обговорювати, як ми можемо убезпечити жінку, дитину, особу похилого віку від насильства в сім’ї. Яким чином тут ми тут можемо співпрацювати разом з вами”, — наголосив Монастирський.

Міністр зазначив, що бачить прогрес у вирішенні цього питання, та забезпечення безпеки для осіб, які потрапляють до категорії ризику.

Контекст

Подолання домашнього насилля та надання адекватної підтримки жертвам — є пріоритетом для більшості країн світу. Україна у цьому не виняток.

Тільки у Києві з початку року станом на жовтень було зареєстровано 17 тисяч звернень щодо домашнього насилля. Також станом на вересень з початку поточного року поліції зареєструвала 28 тис. постраждалих від домашнього насильства, серед них 22 тис. жінок, 3,4 тис. чоловіків і 2,4 тис. дітей.

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