Цього року від домашнього насильства постраждало понад 20 тисяч українців
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Від початку 2021 року в Україні поліція зафіксувала майже 28 тисяч постраждалих від домашнього насильства. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані МВС.
Деталі
Серед 28 тис. постраждалих зареєстровано 22 тис. жінок, 3,4 тис. чоловіків і 2,4 тис. дітей.
Станом на сьогодні правоохоронці винесли 13 тис. термінових заборонних приписів щодо кривдників та склали 21 тис. адміністративних протоколів за ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Протягом року до Єдиного реєстру досудових розслідувань занесено 343 порушень за статтею 126-1 (домашнє насильство) і 45 — за статтею 390-1 (невиконання обмежувальних заходів, обмежувальних приписів або не проходження програми для кривдників) Кримінального кодексу України.
Від початку року на профілактичний облік поставлено понад 16 тис. осіб та проведено понад 29 тис. профілактичних бесід із кривдниками.
Додамо
У 67 містах України функціонують 86 мобільних груп реагування на випадки домашнього насильства.
Мобільні групи отримують заяви та повідомлення про скоєння домашнього насильства та насильства за ознакою статі, реагують на такі ситуації, складають протоколи про адміністративні правопорушення та заборонні приписи щодо кривдників, організовують надання домедичної та психологічної допомоги постраждалим, а також допомагають їм із влаштуванням до спеціалізованих притулків.
Нагадаємо
Цього року в Україні підписали закон щодо посилення відповідальності за домашнє насильство, згідно з яким постраждалі можуть отримати відшкодування матеріальних збитків і моральної шкоди.