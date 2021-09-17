В этом году от домашнего насилия пострадали более 20 тысяч украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. С начала 2021 года в Украине полиция зафиксировала почти 28 тысяч пострадавших от домашнего насилия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные МВД.
Детали
Среди 28 тыс. пострадавших зарегистрировано 22 тыс. женщин, 3,4 тыс. мужчин и 2,4 тыс. детей.
По состоянию на сегодня правоохранители вынесли 13 тыс. срочных запретительных предписаний касательно обидчиков и составили 21 тыс. административных протоколов по ст. 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
В течение года в Единый реестр досудебных расследований внесли 343 нарушений по статье 126-1 (домашнее насилие) и 45 - по статье 390-1 (невыполнение ограничительных мер, ограничивающих предписаний или непрохождения программы для обидчиков) Уголовного кодекса Украины.
С начала года на профилактический учет поставили более 16 тыс. человек и провели более 29 тыс. профилактических бесед с обидчиками.
Добавим
В 67 городах Украины работают 86 мобильных групп реагирования на случаи домашнего насилия.
Мобильные группы получают заявления и сообщения о совершении домашнего насилия и насилия по признаку пола, реагируют на такие ситуации, составляют протоколы об административных правонарушениях и запретительные предписания касательно обидчиков, организуют предоставление домедицинской и психологической помощи пострадавшим, а также помогают им с устройством в специализированные приюты.
Напомним
В этом году в Украине подписали закон об усилении ответственности за домашнее насилие, согласно которому пострадавшие могут получить возмещение материального ущерба и морального вреда.