Глава МВД призвал к сотрудничеству местные общины по противодействию домашнему насилию

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“Только активное сотрудничество с общинами может привести к реальному результату. Иногда, конечно, выбор средств подлежит очень серьезному обсуждению с местными общинами. В частности, такое наказание, как общественно-полезные работы, я знаю, является очень серьезным вызовом именно в местных общинах. Давайте общаться, обсуждать, как мы можем обезопасить женщину, ребенка, человека преклонного возраста от насилия в семье. Каким образом здесь мы здесь можем сотрудничать вместе с вами”, — подчеркнул Монастырский.

Министр отметил, что видит прогресс в решении этого вопроса, и обеспечения безопасности для лиц, попадающих в категорию риска.

Контекст

Преодоление домашнего насилия и оказания адекватной поддержки жертвам — является приоритетом для большинства стран мира. Украина в этом не исключение.

Только в Киеве с начала года по состоянию на октябрь было зарегистрировано 17 тысяч обращений о домашнем насилии. Также по состоянию на сентябрь с начала текущего года полиции зарегистрировала 28 тыс. пострадавших от домашнего насилия, среди них 22 тыс. женщин, 3,4 тыс. мужчин и 2,4 тыс. детей.