У Києві цього року вже понад 17 тисяч постраждалих від домашнього насильства

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"Усього у місті з початку року зафіксовано 17 214 звернень стосовно домашнього та гендерно зумовленого насильства. За вересень поліція зафіксувала 1545 випадків, а до "Телефону довіри" Центру гендерної рівності надійшло 331 звернення. Також із початку року послугами наших кімнат кризового реагування скористалася 161 особа (4 чоловіків, 85 жінок та 72 дитини). У міському притулку за цей же період перебували 32 особи", – зазначила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

Додамо

За словами Хонди, у місті і далі розбудовують мережі закладів для допомогти постраждалим від домашнього насильства. Зокрема, проводять роботи зі створення нового міського притулку та розпочато ремонт у приміщенні, де з’явиться новий денний центр, який працюватиме як структурний підрозділ міського Центру гендерної рівності, протидії та запобігання насильству.

Нагадаємо

Від початку 2021 року в Україні поліція зафіксувала майже 28 тисяч постраждалих від домашнього насильства.