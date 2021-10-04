У Києві цього року вже понад 17 тисяч постраждалих від домашнього насильства
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Від початку 2021 року до поліції Києва надійшло 13 964 звернення щодо домашнього насильства, а до міського Центру гендерної рівності, протидії та запобігання насильству звернулося 3250 людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на оприлюднені КМДА дані.
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"Усього у місті з початку року зафіксовано 17 214 звернень стосовно домашнього та гендерно зумовленого насильства. За вересень поліція зафіксувала 1545 випадків, а до "Телефону довіри" Центру гендерної рівності надійшло 331 звернення. Також із початку року послугами наших кімнат кризового реагування скористалася 161 особа (4 чоловіків, 85 жінок та 72 дитини). У міському притулку за цей же період перебували 32 особи", – зазначила заступниця голови КМДА Марина Хонда.
Додамо
За словами Хонди, у місті і далі розбудовують мережі закладів для допомогти постраждалим від домашнього насильства. Зокрема, проводять роботи зі створення нового міського притулку та розпочато ремонт у приміщенні, де з’явиться новий денний центр, який працюватиме як структурний підрозділ міського Центру гендерної рівності, протидії та запобігання насильству.
Нагадаємо
Від початку 2021 року в Україні поліція зафіксувала майже 28 тисяч постраждалих від домашнього насильства.