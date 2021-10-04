В Киеве в этом году уже более 17 тысяч пострадавших от домашнего насилия
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. С начала 2021 года в полицию Киева поступило 13 964 обращения относительно домашнего насилия, а в городской Центр гендерного равенства, противодействия и предотвращения насилия обратилось 3250 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на обнародованные КГГА данные.
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"Всего в городе с начала года зафиксировано 17 214 обращений относительно домашнего и гендерно обусловленного насилия. За сентябрь полиция зафиксировала 1545 случаев, а на "Телефон доверия" Центра гендерного равенства поступило 331 обращения. Также с начала года услугами наших комнат кризисного реагирования воспользовался 161 человек (4 мужчин, 85 женщин и 72 ребенка). В городском приюте за этот же период находились 32 человека", — отметила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.
Добавим
По словам Хонды, в городе и дальше развивают сети учреждений для помощи пострадавшим от домашнего насилия. В частности, проводят работы по созданию нового городского приюта и начат ремонт в помещении, где появится новый дневной центр, который будет работать как структурное подразделение городского Центра гендерного равенства, противодействия и предотвращения насилия.
Напомним
С начала 2021 года в Украине полиция зафиксировала почти 28 тысяч пострадавших от домашнего насилия.