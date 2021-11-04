Монастирський проголосив за мету провести децентралізацію послуг МВС

Цитата:

“Децентралізація ставить нові виклики перед реформою і роботою сектору цивільної безпеки. Мова йде про те, щоб дійсно кожного поліцейського людина, громадянин, житель громади знала в обличчя. На це нас спрямовує ще з 2015 року закон про Національну поліцію (...) Для цього нам всім необхідно створити відповідні умови. Моя позиція, що неможливо провести, і нелогічно проводити децентралізацію силових підрозділів, зокрема, підрозділів поліції. Але має буде проведена децентралізація послуг, які має отримати кожен громадянин України. Ось такий виклик, ось таку мету я ставлю перед Міністерством внутрішніх справ”, — заявив Монастирський.

За словами міністра, досягти вищезазначеної мети можливо лише через комунікацію між представниками правоохоронних органів та громадянами. Він зазначив, що громадяни мають знати в обличчя кожного поліцейського для забезпечення допомоги у необхідних ситуаціях.

Він додав також, що наразі Міністерство спрямує зусилля для того, аби визначити та допомогти у вирішенні проблем, які мають громади у сфері безпеки.

Додамо

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що інститут поліцейських офіцерів громади (ПОГ) продемонстрував свою ефективність. Цей проект буде розширюватися і вже до кінця наступного року число ПОГ зросте до 2 тисяч осіб.

Відзначимо, що поліцейські громади також є частиною Community Policing.

Довідка

Community Policing — це постійна взаємодія правоохоронців з населенням та місцевою владою заради підвищення рівня безпеки на місцях.