Монастирський проголосив за мету провести децентралізацію послуг МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що має за мету провести децентралізацію послуг, які отримує кожен громадянин України від підрозділів МВС. Про це він заявив під час форуму “Україна 30. Безпечна громада”, передає кореспондент УНН.
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“Децентралізація ставить нові виклики перед реформою і роботою сектору цивільної безпеки. Мова йде про те, щоб дійсно кожного поліцейського людина, громадянин, житель громади знала в обличчя. На це нас спрямовує ще з 2015 року закон про Національну поліцію (...) Для цього нам всім необхідно створити відповідні умови. Моя позиція, що неможливо провести, і нелогічно проводити децентралізацію силових підрозділів, зокрема, підрозділів поліції. Але має буде проведена децентралізація послуг, які має отримати кожен громадянин України. Ось такий виклик, ось таку мету я ставлю перед Міністерством внутрішніх справ”, — заявив Монастирський.
За словами міністра, досягти вищезазначеної мети можливо лише через комунікацію між представниками правоохоронних органів та громадянами. Він зазначив, що громадяни мають знати в обличчя кожного поліцейського для забезпечення допомоги у необхідних ситуаціях.
Він додав також, що наразі Міністерство спрямує зусилля для того, аби визначити та допомогти у вирішенні проблем, які мають громади у сфері безпеки.
Додамо
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що інститут поліцейських офіцерів громади (ПОГ) продемонстрував свою ефективність. Цей проект буде розширюватися і вже до кінця наступного року число ПОГ зросте до 2 тисяч осіб.
Відзначимо, що поліцейські громади також є частиною Community Policing.
Довідка
Community Policing — це постійна взаємодія правоохоронців з населенням та місцевою владою заради підвищення рівня безпеки на місцях.