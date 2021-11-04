Монастырский провозгласил целью провести децентрализацию услуг МВД

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“Децентрализация ставит новые вызовы перед реформой и работой сектора гражданской безопасности. Речь идет о том, чтобы действительно каждого полицейского человек, гражданин, житель общины знал в лицо. На это нас направляет еще с 2015 года закон "О Национальной полиции" (...) Для этого нам всем необходимо создать соответствующие условия. Моя позиция, что невозможно провести и нелогично проводить децентрализацию силовых подразделений, в частности, подразделений полиции. Но должна будет проведена децентрализация услуг, которые должен получить каждый гражданин Украины. Вот такой вызов, вот такую цель я ставлю перед Министерством внутренних дел”, — заявил Монастырский.

По словам министра, достичь вышеупомянутой цели возможно только через коммуникацию между представителями правоохранительных органов и гражданами. Он отметил, что граждане должны знать в лицо каждого полицейского для обеспечения помощи в необходимых ситуациях.

Он добавил также, что в настоящее время Министерство направит усилия для того, чтобы определить и помочь в решении проблем, которые имеют общины в сфере безопасности.

Добавим

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что институт полицейских офицеров общины (ПОГ) продемонстрировал свою эффективность. Этот проект будет расширяться и уже к концу следующего года число ПОГ возрастет до 2 тысяч человек.

Отметим, что полицейские общины также являются частью Community Policing.

Справка

Community Policing — это постоянное взаимодействие правоохранителей с населением и местной властью ради повышения уровня безопасности на местах.