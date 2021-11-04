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Монастырский провозгласил целью провести децентрализацию услуг МВД

Киев • УНН

 • 16295 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что имеет цель провести децентрализацию услуг, которые получает каждый гражданин Украины от подразделений МВД. Об этом он заявил во время форума “Украина 30. Безопасная громада”, передает корреспондент УНН.

Монастырский провозгласил целью провести децентрализацию услуг МВД

Цитата:

“Децентрализация ставит новые вызовы перед реформой и работой сектора гражданской безопасности. Речь идет о том, чтобы действительно каждого полицейского человек, гражданин, житель общины знал в лицо. На это нас направляет еще с 2015 года закон "О Национальной полиции" (...) Для этого нам всем необходимо создать соответствующие условия. Моя позиция, что невозможно провести и нелогично проводить децентрализацию силовых подразделений, в частности, подразделений полиции. Но должна будет проведена децентрализация услуг, которые должен получить каждый гражданин Украины. Вот такой вызов, вот такую цель я ставлю перед Министерством внутренних дел”, — заявил Монастырский.

По словам министра, достичь вышеупомянутой цели возможно только через коммуникацию между представителями правоохранительных органов и гражданами. Он отметил, что граждане должны знать в лицо каждого полицейского для обеспечения помощи в необходимых ситуациях.

Он добавил также, что в настоящее время Министерство направит усилия для того, чтобы определить и помочь в решении проблем, которые имеют общины в сфере безопасности.

Добавим

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что институт полицейских офицеров общины (ПОГ) продемонстрировал свою эффективность. Этот проект будет расширяться и уже к концу следующего года число ПОГ возрастет до 2 тысяч человек.

Отметим, что полицейские общины также являются частью Community Policing.

Справка

Community Policing — это постоянное взаимодействие правоохранителей с населением и местной властью ради повышения уровня безопасности на местах.

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