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Монастырский о новых проектах МВД: должны переосмыслить систему внутренней общественной безопасности

Киев • УНН

 • 17378 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Должны переосмыслить систему нашей внутренней общественной безопасности и правопорядка в контексте государственной политики децентрализации. Об этом заявил глава МВД Денис Монастырский, подводя итоги форума “Безопасная громада”, а также рассказывая о новых проектах МВД, передает УНН.

Монастырский о новых проектах МВД: должны переосмыслить систему внутренней общественной безопасности

Детали

По словам министра, начали с высокого старта. Так он оценил первый общенациональный форум “Безопасная громада”, который прошел при поддержке и личном участии Президента Украины.

Цитата

“Если коротко, то все можно вместить в лозунг „Безопасная громада — безопасная страна“.

Должны переосмыслить систему нашей внутренней общественной безопасности и правопорядка в контексте государственной политики децентрализации. Когда громады получают больше полномочий и ресурсов. Когда каждый украинец получает государственные услуги, в том числе и безопасность, именно в громаде. Для этого нужно объединить ресурсы и усилия государства и громад. И мы уже это делаем”, — написал Монастырский на своей странице в Facebook.

Добавим

Совместно с территориальными громадами мы уже реализуем целый ряд прорывных проектов, добавил министр.

"Среди них - “полицейский офицер громады". Наш амбициозный план-распространить его на всю страну и на каждую громаду.

В ряде громад уже реализуются пилотные проекты "Центров безопасности". В таких центрах одновременно размещаются пожарные, медики и полицейские. То есть под “одной крышей" сплоченные команды специалистов, которые могут комплексно и оперативно оказывать помощь в чрезвычайных ситуациях.

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Начинают свою работу коммуникационные платформы „Дети! Полиция! Громада!" и "Безопасная школа", которые создают безопасную среду для наших детей", - отметил глава МВД.

По словам Монастырского, вызовы перед ними велики. Ожидания общества еще выше. И есть над чем работать.

“В прошлом году на дорогах, от пожаров, на воде, от насильственной смерти в мирных условиях погибло 7 814 граждан Украины.

Поэтому моя главная цель, как министра внутренних дел, сделать все для того, чтобы снизить риск смертности наших граждан, защитить их право на здоровую жизнь, на собственность, на безопасную среду.

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А для этого нам крайне нужна прямая коммуникация с местным самоуправлением. Именно поэтому во время форума созданы коммуникационные чаты. В них будут все главы объединенных территориальных громад каждой области, а также руководители управлений Национальной полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям”, — написал министр.

Он уверен, что так они прорвут блокаду, которая годами существовала между местными общинами и руководителями органов внутренней безопасности на местах.

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