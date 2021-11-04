У МВС розповіли, як створюватимуть безпечне середовище для дітей

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“Важливою темою в моєму особистому порядку денному є забезпечення безпеки дітей. Я батько двох синів, які навчаються в школі, і я бачу, що школа має бути центром безпеки, найголовнішим центром безпеки в нашій державі. Якщо ми там допустимо правопорушення, булінг чи поширення наркотиків, ми отримаємо ці проблеми у суспільстві — звідти виростатимуть громадяни, які потім порушують громадський порядок”, — наголосив міністр.

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Тому міністерство приділятиме багато уваги створенню безпечного середовища у школах та за її межами — МВС запускає проект “Безпечне дитинство”.

“На превеликий жаль, у сучасному суспільстві діти піддаються дійсно дуже великій кількості загроз. На такі загрози вони можуть наражатися як у сім’ї, так і на вулиці, в інтернеті і у школах. Це, наприклад, булінг, різні форми насильства, у тому числі і домашнє насильство, кіберзагрози, втягнення в деструктивні молодіжні течії, протиправну діяльність, схиляння до вживання алкоголю та наркотиків. Саме тому МВС сьогодні розпочинає масштабний проект "Безпечне дитинство“, який покликаний загалом протистояти всім цим викликам”, — розповіла заступниця глави МВС Катерина Павліченко.

Вона навела статистику, яка свідчить, що упродовж 9 місяців цього року дітьми та за їхньою участю було скоєно понад 3 тисяч кримінальних правопорушень, і більшість із них — це тяжкі та особливо тяжкі злочини. Водночас, за її словами, загальна тенденція все ж свідчить про зменшення кількості правопорушень, вчинених неповнолітніми. І ця тенденція матиме продовження, якщо над цим злагоджено працюватимуть представники різних гілок влади.

Як зазначила Павліченко, велика частина проекту “Безпечного дитинства” включає саме питання безпеки у школах.

“Ми тут дуже тісно співпрацюємо і з освітнім омбудсменом, і з МОН, посилюємо поліцейську присутність у освітніх закладах, особлива увага приділяється також поліцейськими екіпажами тим вулицям і ділянкам, де розміщені школи і загалом навчальні заклади”, — поінформувала вона.

Наразі в Україні послугами поліції охорони користуються більше ніж 2 тисячі навчальних закладів, які вже обладнані системою тривожних оповіщень — "тривожною кнопкою", і у близько 1 тисячі шкіл вже встановлено систему охоронної сигналізації.

“Поліція охорони приділяє велику увагу безпеці у закладах освіти. Тому я також звертаюся до представників тергромад звернути увагу загалом на таку можливість”, — зазначила Павліченко.

Окрім того, як повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, у школах запровадять інститут вихователя безпеки.

Вихователі безпеки будуть постійно перебувати в школах та стануть сполучною ланкою між поліцейськими офіцерами і батьками, дітьми, адміністрацією шкіл. У разі, якщо буде інформація, на яку потрібно реагувати, вони передаватимуть її до поліції і в тісному контакті працюватимуть з правоохоронцями задля створення безпечного середовища в школі.