В МВД рассказали, как будут создавать безопасную среду для детей

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“Важной темой в моей личной повестке дня является обеспечение безопасности детей. Я отец двух сыновей, которые учатся в школе, и я вижу, что школа должна быть центром безопасности, самым главным центром безопасности в нашем государстве. Если мы там допустим правонарушение, буллинг или распространение наркотиков, мы получим эти проблемы в обществе — оттуда будут вырастать граждане, которые потом нарушают общественный порядок”, — подчеркнул министр.

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Поэтому министерство будет уделять много внимания созданию безопасной среды в школах и за ее пределами — МВД запускает проект “Безопасное детство”.

"К большому сожалению, в современном обществе дети подвергаются действительно очень большому количеству угроз. Таким угрозам они могут подвергаться как в семье, так и на улице, в интернете и в школах. Это, например, буллинг, различные формы насилия, в том числе и домашнее насилие, киберугрозы, вовлечение в деструктивные молодежные течения, противоправную деятельность, склонение к употреблению алкоголя и наркотиков. Именно поэтому МВД сегодня начинает масштабный проект "Безопасное детство“, который призван в целом противостоять всем этим вызовам”, — рассказала замглавы МВД Екатерина Павличенко.

Она привела статистику, которая свидетельствует, что в течение 9 месяцев этого года детьми и при их участии было совершено более 3 тысяч уголовных правонарушений, и большинство из них — это тяжкие и особо тяжкие преступления. В то же время, по ее словам, общая тенденция все же свидетельствует об уменьшении количества правонарушений, совершенных несовершеннолетними. И эта тенденция будет иметь продолжение, если над этим слаженно будут работать представители разных ветвей власти.

Как отметила Павличенко, большая часть проекта “Безопасного детства" включает именно вопросы безопасности в школах.

“Мы здесь очень тесно сотрудничаем и с образовательным омбудсменом, и с МОН, усиливаем полицейское присутствие в образовательных учреждениях, особое внимание уделяется также полицейскими экипажами тем улицам и участкам, где расположены школы и в целом учебные заведения”, — проинформировала она.

Сейчас в Украине услугами полиции охраны пользуются более 2 тысяч учебных заведений, которые уже оборудованы системой тревожных оповещений — "тревожной кнопкой", и в около 1 тысячи школ уже установлена система охранной сигнализации.

"Полиция охраны уделяет большое внимание безопасности в учебных заведениях. Поэтому я также обращаюсь к представителям тергромад обратить внимание в целом на такую возможность", - отметила Павличенко.

Кроме того, как сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский, в школах введут институт воспитателя безопасности.

Воспитатели безопасности будут постоянно находиться в школах и станут связующим звеном между полицейскими офицерами и родителями, детьми, администрацией школ. В случае, если будет информация, на которую нужно реагировать, они будут передавать ее в полицию и в тесном контакте работать с правоохранителями для создания безопасной среды в школе.