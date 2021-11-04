Неповнолітні цього року скоїли вже понад 3 тис. злочинів, понад половина з них - тяжкі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Впродовж 9 місяців року неповнолітніми особами та за їхньою участю скоєно більше ніж 3 тисячі кримінальних правопорушень. Про це повідомила заступниця міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко під час виступу на форумі “Україна 30. Безпечна громада”, передає кореспондент УНН.
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“Впродовж 9 місяців цього року, дітьми та за їх участю скоєно більше трьох тисяч кримінальних правопорушень, більшість з них – це тяжкі та особливо тяжкі злочини”, - сказала Павліченко.
Деталі
Так, за даними МВС, з 3305 злочинів, про які повідомила Павліченко, 1601 – тяжкі та особливо тяжкі злочини.
Як уточнюють у відомстві, кожні 3 години поліцейські складали протокол за продаж алкогольних напоїв або тютюнових виробів неповнолітнім.
За згаданий період, 6187 звернень було отримано від дітей про домашнє насильство – що у 2,5 рази більше, аніж минулого року.
За словами Павліченко, ключ до покращення тенденції щодо безпеки дитинства лежить саме в кооперації і злагодженій роботі різних відомств та структур, міжнародних партнерів, депутатського корпусу та представників територіальних громад.
Додамо
Раніше заступниця міністра внутрішніх справ повідомила, що відомство наразі опрацьовує проект "Вихователь безпеки“.
На форумі Павлюченко повідомила, що пілотний проект планується впроваджувати у 15 навчальних закладах у територіальних громадах.