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Несовершеннолетние в этом году совершили уже более 3 тыс. преступлений, более половины из них - тяжкие

Киев • УНН

 • 12346 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. В течение 9 месяцев года несовершеннолетними лицами и с их участием совершено более 3 тысяч уголовных правонарушений. Об этом сообщила заместитель министра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко во время выступления на форуме “Украина 30. Безопасная громада”, передает корреспондент УНН.

Несовершеннолетние в этом году совершили уже более 3 тыс. преступлений, более половины из них - тяжкие

Цитата:

“В течение 9 месяцев этого года, детьми и с их участием совершено более трех тысяч уголовных правонарушений, большинство из них - это тяжкие и особо тяжкие преступления”, - сказала Павличенко.

Детали

Так, по данным МВД, из 3305 преступлений, о которых сообщила Павличенко, 1601 - тяжкие и особо тяжкие преступления.

Как уточняют в ведомстве, каждые 3 часа полицейские составляли протокол за продажу алкогольных напитков или табачных изделий несовершеннолетним.

За упомянутый период, 6187 обращений было получено от детей о домашнем насилии - что в 2,5 раза больше, чем в прошлом году.

По словам Павличенко, ключ к улучшению тенденции по безопасности детства лежит именно в кооперации и слаженной работе различных ведомств и структур, международных партнеров, депутатского корпуса и представителей территориальных общин.

Добавим

Ранее заместитель министра внутренних дел сообщила, что ведомство прорабатывает проект "Воспитатель безопасности“.

На форуме Павлюченко сообщила, что пилотный проект планируется внедрять в 15 учебных заведениях в территориальных общинах.

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