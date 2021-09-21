В українських школах з’являться “вихователі безпеки”

З початку 2021 року було зареєстровано майже 3 тисячі кримінальних правопорушень, вчинених або дітьми, або за їх участі. Стільки ж злочинів проти самих дітей.

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“Міністерство внутрішніх справ фокусується на темі безпечного середовища для дітей. „Безпечна школа“ — один із компонентів масштабного проекту „Безпечне дитинство“, який був нещодавно презентований міністром Денисом Монастирським. Проект спрямований на створення безпечного середовища для дітей, захист їх прав та законних інтересів”, — зазначила Катерина Павліченко.

За її словами, МВС планує посилювати та збільшувати поліцейську присутність в школах.

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“Разом з Міністерством освіти і науки ми зараз опрацьовуємо проект „Вихователь безпеки“. Це будуть не поліцейські, а вихователі, які пройдуть відповідний відбір і навчання на базі навчальних закладів системи МВС. Вони будуть розуміти специфіку роботи з дітьми орієнтуватися в тих проблемах, які сьогодні є, в тому числі в законодавчій площині, а також орієнтуватися на міжнародні практики”, — повідомила Катерина Павліченко.

Вихователі безпеки будуть постійно перебувати в школах та стануть сполучною ланкою між поліцейськими офіцерами і батьками, дітьми, адміністрацією шкіл. В разі, якщо буде інформація, на яку потрібно реагувати, вони передаватимуть її до поліції і в тісному контакті працюватимуть з правоохоронцями задля створення безпечного середовища в школі.

“До цього проєкту долучаються наші міжнародні партнери UNICEF, наразі ми вже напрацьовуємо тематичний план, за яким будемо навчати вихователів безпеки. Бажання та вміння працювати з дітьми — один з ключових аспекртів для таких вихователів. Якщо це невеликі школи, розташовані поруч, то на кілька шкіл може бути один вихователь безпеки”, — сказала заступниця міністра внутрішніх справ.

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Нагадаємо, з 1 по 10 вересня майже 200 шкільних офіцерів поліції у 37 містах країни проводили інтерактивні навчання для школярів в рамках Всеукраїнської акції МВС “День знань”.

Також у навчальних закладах країни пройшла всеукраїнська інформаційно-профілактична акція “День з поліцейським та рятівником”. Правоохоронці та надзвичайники пояснювали школярам правила безпечної поведінки на дорозі, алгоритм дій під час надзвичайних ситуацій.