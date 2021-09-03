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В українських школах триває “День знань” від МВС: міністр провів лекцію для столичних школярів

В українських школах триває “День знань” від МВС: міністр провів лекцію для столичних школярів

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. Щороку на дорогах України травмуються близько 4 тисяч дітей. Безпека маленьких українців — пріоритет Міністерства внутрішніх справ. Саме тому в Україні триває акція МВС “День знань”, в рамках якої правоохоронці навчають школярів Правилам дорожнього руху та безпечної поведінки на вулиці, повідомляє УНН.

Деталі

Сьогодні, 3 вересня, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський провів інтерактивне заняття щодо дотримання Правил дорожнього руху та безпечної поведінки на вулиці з учнями Спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови № 15 міста Києва.

Органи системи МВС приділяють велику увагу превентивній діяльності щодо створення безпекового середовища на дорогах України. Тому з 1 по 10 вересня майже 200 шкільних офіцерів поліції у 37 містах країни проведуть такі інтерактивні навчання для школярів в рамках Всеукраїнської акції МВС “День знань”.

Денис Монастирський повідомив, що за статистикою, щороку на дорогах України травмуються близько 4 тисяч дітей, а близько 160 маленьких громадян гинуть.

“Створення безпекового середовища на дорозі — пріоритет органів системи МВС. Уважність на дорозі, правильний перехід дороги у встановленому місці, використання пасків безпеки — ці прості базові правила дозволяють уникнути учасникам дорожнього руху складних ситуацій. Тому я наголошую на важливості неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху”, — сказав Денис Монастирський.

Учні були дуже відкриті та активні під час заняття, з захопленням розповідали міністру про важливість дотримання Правил дорожнього руху та навіть внесли свої пропозиції щодо поліпшення безпекової ситуації на автодорогах. Денис Монастирський подарував школярам жетони та посвідчення “юного правоохоронця”.

На заході також були присутні шкільні офіцери поліції, які розповіли дітям про специфіку своєї роботи та подарували книги про безпеку на дорозі та світловідбивні стрічки, які роблять маленького пішохода видимим у темний час доби. Крім цього, патрульні поліцейські провели конкурси на знання ПДР та дозволили малечі посидіти у службових авто.

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