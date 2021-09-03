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В украинских школах проходит "День знаний" от МВД: министр провел лекцию для столичных школьников

В украинских школах проходит "День знаний" от МВД: министр провел лекцию для столичных школьников

Киев  •  УНН

 • 103676 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Ежегодно на дорогах Украины травмируются около 4 тысяч детей. Безопасность маленьких украинцев - приоритет Министерства внутренних дел. Именно поэтому в Украине проходит акция МВД "День знаний", в рамках которой правоохранители учат школьников Правилам дорожного движения и безопасного поведения на улице, сообщает УНН.

Детали

Сегодня, 3 сентября, министр внутренних дел Денис Монастырский провел интерактивное занятие по соблюдению Правил дорожного движения и безопасного поведения на улице с учениками Специализированной школы I-III ступеней с углубленным изучением английского языка № 15 города Киева.

Органы системы МВД уделяют большое внимание превентивной деятельности по созданию среды безопасности на дорогах Украины. Поэтому с 1 по 10 сентября почти 200 школьных офицеров полиции в 37 городах страны проведут такие интерактивные обучения для школьников в рамках Всеукраинской акции МВД "День знаний".

Денис Монастырский сообщил, что по статистике, ежегодно на дорогах Украины травмируются около 4 тысяч детей, а около 160 маленьких граждан погибают.

"Создание среды безопасности на дороге - приоритет органов системы МВД. Внимательность на дороге, правильный переход дороги в установленном месте, использования ремней безопасности - эти простые базовые правила позволяют избежать участникам дорожного движения сложных ситуаций. Поэтому я подчеркиваю важность неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения", - сказал Денис Монастырский.

Ученики были очень открыты и активны во время занятия, с восторгом рассказывали министру о важности соблюдения Правил дорожного движения и даже внесли свои предложения по улучшению ситуации безопасности на автодорогах. Денис Монастырский подарил школьникам жетоны и удостоверения "юного правоохранителя".

На мероприятии также присутствовали школьные офицеры полиции, которые рассказали детям о специфике своей работы и подарили книги о безопасности на дороге и светоотражающие ленты, которые делают маленького пешехода видимым в темное время суток. Кроме этого, патрульные полицейские провели конкурсы на знание ПДД и позволили малышам посидеть в служебных авто.

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