МОН перенесло вступний іспит з іноземної мови та фахове вступне випробування
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Реєстрація на єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ) та єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) перенесена та триватиме з 12 травня до 5 червня включно. Відповідний лист сьогодні, 30 квітня 2020 року, Міністерство освіти і науки надіслало керівникам закладів вищої освіти та наукових установ, які здійснюють підготовку магістрів, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби МОН.
“Враховуючи ситуацію з поширенням коронавірусу, реєстрація на ЄВІ та ЄФВВ відбуватиметься повністю онлайн. Міністерство розробило та оприлюднило докладну покрокову інструкцію, як приймальним комісіям збирати, опрацьовувати та реєструвати документи вступників”, – зазначив заступник Міністра освіти і науки Єгор Стадний.
Відтак вступники на магістратуру зможуть надіслати скан-копію заяви, документа, що підтверджує особу, та інших необхідних документів для реєстрації на ЄВІ та ЄФВВ на офіційну електронну скриньку приймальної комісії, зазначену в ЄДЕБО та на сайті закладу вищої освіти, або з використанням іншого, визначеного закладом каналу зв’язку.
Як повідомляв УНН, в Україні у зв’язку з обмеженими заходами подати документи для вступу до університету можна буде дистанційно.