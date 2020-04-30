У МОН пояснили як цього року подаватимуться заяви для вступу до університетів

«Цього року в університети можна буде подавати електроні заяви і не треба їздити нікуди. Пільговики матимуть меншу потребу їздити по університетах, тому що раніше вони подавали документи про свої пільги очно, тепер ми реалізовуємо можливість, що ці документи можна направити до одного університету, і як тільки вони з’являться у базі, не треба буде возити їх до інших університетів, вони бачитимуть ці документи у базі…Та стадія, яка була очною – це подача оригіналів заяв…для студентів, які будуть зараховуватися на контракті місця, ми робимо повністю дистанційну подачу таких документів, можна буде надсилати скан-копії», - зазначив він.

Також за його словами, студенти бюджетники зможуть відправити свої документи поштою.

«Для студентів, які подають на бюджетні місця, ми зробимо цю подачу наступним чином, або ж можна бути приходити очно і обмеження будуть зняті на той момент. Якщо одна людина приходить у певний часовий проміжок…але ми хочемо продовжити період прийняття заяв і разом з тим дозволити подачу поштою», - додав він.

Нагадаємо, особи, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Криму, вступають до закладів вищої освіти на материковій Україні повинні звернутися в освітній центр „Донбас-Україна“, „Крим-Україна“, подати освітню декларацію і пройти процедури, які передбачені на теперішній час.