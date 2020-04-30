В МОН объяснили как в этом году будут подаваться заявления для поступления в университеты

“В этом году в университеты можно будет подавать электронные заявления и не надо ездить никуда. Льготники будут меньшую потребность ездить по университетам, потому что раньше они подавали документы о своих льготы очно, теперь мы реализуем возможность, что эти документы можно направить в один университет, и как только они появятся в базе, не надо будет возить их в другие университетов, они будут видеть эти документы в базе ... Да стадия, которая была очной — это подача оригиналов заявлений... для студентов, будут зачисляться на контракте места, мы делаем полностью дистанционную подачу таких документов, можно будет отправлять скан-копии”, — отмечает он.

Также по его словам, студенты бюджетники смогут отправить свои документы по почте.

“Для студентов, подающих на бюджетные места, мы сделаем эту подачу следующим образом, или же можно быть приходить очно и ограничения будут сняты на тот момент. Если один человек приходит в определенный временной промежуток... но мы хотим продлить период приема заявлений и вместе с тем разрешить подачу почте”, — добавил он.

Напомним, лица, проживающие на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, вступают в учреждения высшего образования на материковой Украине должны обратиться в образовательный центр “Донбасс-Украина”, “Крым-Украина”, подать образовательную декларацию и пройти процедуры, предусмотренные в настоящее время.