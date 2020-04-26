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Мандзій розповіла про особливості вступу абітурієнтів із окупованих територій в умовах пандемії

Мандзій розповіла про особливості вступу абітурієнтів із окупованих територій в умовах пандемії

Київ • УНН

 • 13329 перегляди

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Виконувачка обов’язків міністрині освіти України Любомира Мандзій в інтерв’ю для “Радіо Свобода” розповіла про особливості вступу абітурієнтів із окупованих територій України в умовах нинішньої пандемії коронавірусного захворювання COVID-19, інформує УНН.

За її словами, до питання організації закінчення навчального року екстерном у закладах освіти на підконтрольній Києву території України можна буде повернутися після закінчення нинішнього карантину і зняття обмежень.

“У нас працюють центри, через які вступники зможуть вступити у заклади вищої освіти. 77 закладів вищої освіти уповноважені для вступу тих молодих людей, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Кількість закладів вищої освіти може бути розширена за рахунок закладів, які підпорядковані Мінкультури, МОЗ і МВС. Тобто цього року вступники можуть вступити як з Донецької і Луганської областей, так і з Криму у ці заклади. Немає різниці, звідки є вступники”, — сказала вона.

Ті, хто має намір вступити в заклади вищої освіти України, але має питання, можуть скористатися телефонною “гарячою лінією”.

При цьому, наголосила вона, особи, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Криму, вступають до закладів вищої освіти на материковій Україні за дещо іншою процедурою, ніж проходження ЗНО. “Їм для вступу потрібно звернутися в освітній центр „Донбас-Україна“, „Крим-Україна“, подати освітню декларацію і пройти процедури, які передбачені на теперішній час”, — сказала Любомира Мандзій.

Раніше Мандзій розповіла, що заклади вищої освіти України завершать навчальний рік дистанційно.

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