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Мандзий рассказала об особенностях поступления абитуриентов с оккупированных территорий в условиях пандемии

Мандзий рассказала об особенностях поступления абитуриентов с оккупированных территорий в условиях пандемии

Киев  •  УНН

 • 13319 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Исполняющая обязанности министра образования Украины Любомира Мандзий в интервью "Радио Свобода" рассказала об особенностях поступления абитуриентов с оккупированных территорий Украины в условиях нынешней пандемии коронавирусного заболевания COVID-19, информирует УНН.

По ее словам, к вопросу организации окончания учебного года экстерном в учебных заведениях на подконтрольной Киеву территории Украины можно будет вернуться после окончания нынешнего карантина и снятия ограничений.

“У нас работают центры, благодаря которым поступающие смогут вступить в высшие учебные заведения. 77 высших учебных заведений уполномоченные для вступления тех молодых людей, которые проживают на временно оккупированных территориях. Количество высших учебных заведений может быть расширено за счет заведений, которые подчинены Минкультуры, Минздраву и МВД. То есть в этом году абитуриенты могут поступить как с Донецкой и Луганской областей, так и из Крыма в эти заведения. Нет разницы, откуда поступающие”, — сказала она.

Те, кто намерен вступить в высшие учебные заведения Украины, но вопрос, могут воспользоваться телефонной “горячей линии”.

При этом, подчеркнула она, лица, проживающие на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, вступают в учреждения высшего образования на материковой Украине по несколько иной процедуре, чем прохождение ВНО. “Им для вступления нужно обратиться в образовательный центр „Донбасс-Украина“, „Крым-Украина“, подать образовательную декларацию и пройти процедуры, предусмотренные в настоящее время”, — сказала Любомира Мандзий.

Ранее Мандзий рассказала, что высшие учебные заведения Украины завершат учебный год дистанционно.

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