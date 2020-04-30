МОН перенесло вступительный экзамен по иностранному языку и вступительное тестирование по специальности
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Регистрация на единый вступительный экзамен по иностранному языку (ЕВИ) и единое вступительное тестирование (ЕСВТ) перенесены и продлятся с 12 мая по 5 июня включительно. Соответствующее письмо сегодня, 30 апреля 2020 года, Министерство образования и науки направило руководителям высших учебных заведений и научных учреждений, осуществляющих подготовку магистров, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы МОН.
"Учитывая ситуацию с распространением коронавируса, регистрация на ЕВИ и ЕФВВ происходить полностью онлайн. Министерство разработало и обнародовало подробную пошаговую инструкцию, как приемным комиссиям собирать, обрабатывать и регистрировать документы поступающих", - отметил заместитель Министра образования и науки Егор Стадный.
Поэтому поступающие в магистратуру смогут прислать скан-копию заявления, документа, подтверждающего личность, и других необходимых документов для регистрации на ЕВИ и ЕСВТ на официальную электронную почту приемной комиссии, указанную в ЕДЕБО и на сайте учреждения высшего образования или с использованием другого, определенного заведением канала связи.
Как сообщал УНН, в Украине в связи с ограниченными мерами подать документы для поступления в университет можно будет дистанционно.