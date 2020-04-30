МОН перенесло вступительный экзамен по иностранному языку и вступительное тестирование по специальности

"Учитывая ситуацию с распространением коронавируса, регистрация на ЕВИ и ЕФВВ происходить полностью онлайн. Министерство разработало и обнародовало подробную пошаговую инструкцию, как приемным комиссиям собирать, обрабатывать и регистрировать документы поступающих", - отметил заместитель Министра образования и науки Егор Стадный.

Поэтому поступающие в магистратуру смогут прислать скан-копию заявления, документа, подтверждающего личность, и других необходимых документов для регистрации на ЕВИ и ЕСВТ на официальную электронную почту приемной комиссии, указанную в ЕДЕБО и на сайте учреждения высшего образования или с использованием другого, определенного заведением канала связи.

Как сообщал УНН, в Украине в связи с ограниченными мерами подать документы для поступления в университет можно будет дистанционно.