Момент ймовірного "прильоту" по Чонгарському мосту – з’явився в мережі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. В мережі з’явилось відео, ймовірно, ранкового «прильоту» по Чонгарському мосту у тимчасово окупованому Криму. За словами спікера оперативного командування "Південь" полковника Владислава Назарова, відео опублікували українські партизани. Про це пише УНН із посиланням на Telegram-канал Назарова.
Цитата
«Чонгар. Момент "бавовни", - публікують кримські партизани», - написав Назаров.
Доповнення
Міст з'єднував Крим та Херсонську область. На його відновлення, за словами окупаційної влади, піде близько кількох тижнів.
Нагадаємо
Декілька мостів на кордоні Криму та Херсонської області, зокрема Чонгарський міст, було пошкоджено.