Момент вероятного "прилета" по Чонгарскому мосту - появился в сети
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. В сети появилось видео, вероятно, утреннего «прилета» по Чонгарскому мосту во временно оккупированном Крыму. По словам спикера оперативного командования "Юг" полковника Владислава Назарова, видео опубликовали украинские партизаны. Об этом пишет УНН со ссылкой на Telegram-канал Назарова.
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«Чонгар. Момент "хлопка", - публикуют крымские партизаны», - написал Назаров.
Мост соединял Крым и Херсонскую область. На его восстановление, по словам оккупационных властей, уйдет около нескольких недель.
Напомним
Несколько мостов на границе Крыма и Херсонской области, в частности Чонгарский мост, были повреждены.