Момент вероятного "прилета" по Чонгарскому мосту - появился в сети

Цитата

«Чонгар. Момент "хлопка", - публикуют крымские партизаны», - написал Назаров.

Мост соединял Крым и Херсонскую область. На его восстановление, по словам оккупационных властей, уйдет около нескольких недель.

Напомним

Несколько мостов на границе Крыма и Херсонской области, в частности Чонгарский мост, были повреждены.



