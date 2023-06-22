"Можна лише коментувати, що далі буде" - у ГУР висловилися про пошкодження мосту до Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, коментуючи ранкові події, зокрема, удар по Чонгарському мосту, сказав у четвер в ефірі одного з телеканалів, що "можна лише коментувати, що далі буде", пише УНН.
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"Ну, якщо зірки запалюють - значить це для чогось потрібно. А аналізувати з точки зору військової доцільності речі, які відбуваються на тимчасово окупованих територіях, я думаю, що ми будемо після того, як ці території будуть звільнені, що обов'язково станеться. А зараз триває робота, й вона буде продовжена. Це планомірна робота Сил безпеки, оборони, Руху опору, місцевого населення, яке чекає повернення української законної влади на цих територіях. І можна лише коментувати, що далі буде", - сказав Юсов.
Нагадаємо
Декілька мостів на кордоні Криму та Херсонської області, зокрема Чонгарський міст, було пошкоджено.