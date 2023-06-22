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"Можно только комментировать, что дальше будет" - в ГУР высказались о повреждении моста в Крым

Киев • УНН

 • 1084854 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, комментируя утренние события, в частности, удар по Чонгарскому мосту, сказал в четверг в эфире одного из телеканалов, что "можно только комментировать, что дальше будет", пишет УНН.

"Можно только комментировать, что дальше будет" - в ГУР высказались о повреждении моста в Крым

Цитата

"Ну, если звезды зажигают - значит это для чего-то нужно. А анализировать с точки зрения военной целесообразности вещи, которые происходят на временно оккупированных территориях, я думаю, что мы будем после того, как эти территории будут освобождены, что обязательно произойдет. А сейчас идет работа, и она будет продолжена. Это планомерная работа Сил безопасности, обороны, Движения сопротивления, местного населения, которое ждет возвращения украинской законной власти на этих территориях. И можно только комментировать, что дальше будет", - сказал Юсов.

Напомним

Несколько мостов на границе Крыма и Херсонской области, в частности Чонгарский мост, были повреждены.

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