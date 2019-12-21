Молодшого сержанта засудили до 5,5 років тюрми за втечу із служби
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Богунський районний суду міста Житомира засудив молодшого сержанта до 5,5 років позбавлення волі за самовільне залишення військової частини в умовах особливого періоду. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Центрального регіону України.
"За публічного обвинувачення військової прокуратури Черкаського гарнізону Центрального регіону України молодшого сержанта засуджено до 5 років та 6 місяців позбавлення волі за самовільне залишення військової частини в умовах особливого періоду", - йдеться у повідомленні.
Так, встановлено, що в квітні 2015 року військовослужбовець 95-ї окремої десантно-штурмової бригади не з’явився за місцем проходження контрактної служби у військову частину. 4 місяці молодший сержант проводив час на власний розсуд, поки не був затриманий на Харківщині за підозрою у вчиненні крадіжки. За цей злочин він нині відбуває покарання у виправній колонії.
"При цьому військовий-контрактник до того вже був судимий за незаконне заволодіння транспортним засобом та крадіжку", - зазначається у повідомленні.
Також зазначається, що вироком Богунського районного суду міста Житомира військовослужбовця визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 407 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, офіцеру дали три роки ув'язнення за "самоволку".