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Офіцеру дали три роки ув'язнення за "самоволку"

Офіцеру дали три роки ув'язнення за "самоволку"

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 вересня. УНН. У Житомирі капітана ЗСУ засуджено за самовільне залишення військової частини до 3 років та 1 місяця позбавлення волі. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу військової прокуратури Центрального регіону України.

"Встановлено, що кадровий військовий однієї з військових частин, яка дислокується у Житомирі, в квітні 2019 року, маючи на меті ухилитись від конституційного обов’язку, пов’язаного із захистом Батьківщини, без дозволу відповідних командирів та начальників залишив територію військової частини та проводив час за власним розсудом", - йдеться у повідомленні.

Богунський районний суд міста Житомира визнав військовослужбовця винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 407 Кримінального кодексу України (самовільне залишення військової частини без поважних причин тривалістю понад один місяць в умовах особливого періоду).

У військовій прокуратурі зазначають, що цей військовослужбовець вже сидів на гауптвахті у 2018 році за втечу зі служби.

Нагадаємо, солдату дали чотири роки ув'язнення за "самоволку".

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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