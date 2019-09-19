Офіцеру дали три роки ув'язнення за "самоволку"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. У Житомирі капітана ЗСУ засуджено за самовільне залишення військової частини до 3 років та 1 місяця позбавлення волі. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу військової прокуратури Центрального регіону України.
"Встановлено, що кадровий військовий однієї з військових частин, яка дислокується у Житомирі, в квітні 2019 року, маючи на меті ухилитись від конституційного обов’язку, пов’язаного із захистом Батьківщини, без дозволу відповідних командирів та начальників залишив територію військової частини та проводив час за власним розсудом", - йдеться у повідомленні.
Богунський районний суд міста Житомира визнав військовослужбовця винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 407 Кримінального кодексу України (самовільне залишення військової частини без поважних причин тривалістю понад один місяць в умовах особливого періоду).
У військовій прокуратурі зазначають, що цей військовослужбовець вже сидів на гауптвахті у 2018 році за втечу зі служби.
Нагадаємо, солдату дали чотири роки ув'язнення за "самоволку".