Солдату дали чотири роки ув'язнення за "самоволку"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Солдата засуджено за самовільне залишення служби до 4 років в'язниці. Про це УНН повідомили у пресслужбі військової прокуратури Центрального регіону України.
Як повідомили у військовій прокуратурі, встановлено, що солдат-контрактник 29 травня 2017 року самовільно залишив місце служби в селищі Гончарівське у Чернігівській області. До 15 липня 2017-го він був незаконно відсутній на службі у військовій частині, проводячи час на власний розсуд.
Чернігівський районний суд Чернігівської області, врахувавши позицію прокурора, визнав особу винною у вчинені злочину, передбаченого ч. 4 ст. 407 Кримінального кодексу України (Самовільне залишення військової частини або місця служби, а також нез’явлення вчасно на службу без поважних причин, вчинені в умовах особливого періоду).
Чернігівський райсуд врахував також вирок Роменського міськрайонного суду Сумської області, яким цього ж військового у лютому 2019 року було засуджено також за шахрайство, та призначив йому остаточне покарання у виді позбавлення волі строком на 4 роки, додали у відомстві.
Нагадаємо, у липні військова прокуратура затримала капітана ЗСУ на хабарі за покриття “самоволки”.