Солдату дали четыре года тюрьмы за "самоволку"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Солдата осудили за самовольное оставление службы до 4 лет тюрьмы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.
Как сообщили в военной прокуратуре, установлено, что солдат-контрактник 29 мая 2017 года самовольно оставил место службы в поселке Гончаровское в Черниговской области. До 15 июля 2017 года он незаконно отсутствовал на службе в военной части, проводя время по своему усмотрению.
Черниговский районный суд Черниговской области, учитывая позицию прокурора, признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 407 Уголовного кодекса Украины (самовольное оставление воинской части или места службы, а также неявка в срок на службу без уважительных причин, совершенные в условиях особого периода).
Черниговский райсуд учел также приговор Роменского горрайонного суда Сумской области, которым этот же военный в феврале 2019 года был осужден также за мошенничество, и назначил ему окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года, добавили в ведомстве.
Напомним, в июле военная прокуратура задержала капитана ВСУ на взятке за покрытие "самоволки".