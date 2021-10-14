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Молдова оголосила "режим тривоги" через дефіцит російського газу

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Комісія з надзвичайних ситуацій оголосила в країні енергетичну тривогу через брак газу. Про це ввечері в середу, 13 жовтня, повідомив віце-прем'єр, міністр інфраструктури і регіонального розвитку країни Андрій Спину, передає УНН.

Деталі

Як зазначив міністр, стан тривоги в енергетиці оголошено для того, щоб підприємства енергетичного сектора найсерйознішим чином підготувалися до можливих складних сценаріїв розвитку подій, а держустанови могли вжити заходів щодо забезпечення енергоресурсами і захисту громадян в холодну пору року.

Безпрецедентна енергетична криза

За словами Спину, для того щоб заощадити газ, ряд підприємств енергетичного комплексу, включаючи ТЕЦ, частково перейшли на мазут або вугілля. Віце-прем’єр назвав сформовану в країні ситуацію безпрецедентним енергетичною кризою і запевнив, що уряд робить все можливе для пом’якшення шоку, який відчуває населення через небувало високі ціни на газ.

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При цьому глава міністерства інфраструктури і регіонального розвитку висловив надію, що владі Молдови вдасться домовитися з “Газпромом” про подальші постачання газу “за прийнятними цінами”. Діяв раніше договір між концернами “Молдовагаз” і “Газпром” закінчився 30 вересня. А переговори з приводу укладення нового довгострокового контракту з російським енергетичним гігантом поки не завершені. До того, як він буде підписаний, Кишиневу доведеться купувати газ за ціною 790 доларів за тисячу кубометрів — при середньорічній закупівельній ціні на газ в 200 доларів в Молдові в поточному році.

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