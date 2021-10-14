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Молдова объявила "режим тревоги" из-за дефицита российского газа

Молдова объявила "режим тревоги" из-за дефицита российского газа

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 октября. УНН. Комиссия по чрезвычайным ситуациям объявила в стране энергетическую тревогу из-за нехватки газа. Об этом вечером в среду, 13 октября, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития страны Андрей Спину, передает УНН.

Детали

Как отметил министр, состояние тревоги в энергетике объявлено для того, чтобы предприятия энергетического сектора серьезным образом подготовились к возможным сложных сценариев развития событий, а госучреждения могли принять меры по обеспечению энергоресурсами и защиты граждан в холодное время года.

Беспрецедентный энергетический кризис

По словам Спину, для того чтобы сэкономить газ, ряд предприятий энергетического комплекса, включая ТЭЦ, частично перешли на мазут или уголь. Вице-премьер назвал сложившуюся в стране ситуацию беспрецедентным энергетическим кризисом и заверил, что правительство делает все возможное для смягчения шока, который испытывает население через небывало высокие цены на газ.

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При этом глава министерства инфраструктуры и регионального развития выразил надежду, что власти Молдовы удастся договориться с “Газпромом” о дальнейших поставках газа “по приемлемым ценам”. Действовал ранее договор между концернами “Молдовагаз” и “Газпром” закончился 30 сентября. А переговоры по поводу заключения нового долгосрочного контракта с российским энергетическим гигантом пока не завершены. До того, как он будет подписан, Кишиневу придется покупать газ по цене 790 долларов за тысячу кубометров — при среднегодовой закупочной цене на газ в 200 долларов в Молдове в текущем году.

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