Модріча названо кращим футболістом ЧС-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. За підсумками фінального поєдинку чемпіонату світу з футболу між Францією та Хорватією було оголошено володаря "Золотого м'яча" турніру, передає УНН з посиланням на сайт турніру.
Приз дістався гравцю мадридського “Реалу” Лука Модрічу. Те, що Хорватія дісталася до фінального матчу, у великій мірі є заслугою її геніальною “десятки”. Два забиті м’ячі і результативна передача — це лише невеликий доважок до невтомної творчої праці Модріча в середній частині поля, де хорват зав’язував атаки, перемикав швидкості або гострими і своєчасними пасами розкривав оборону суперника завдяки власному баченню поля.
Зазначено, що перевагу, яку в фінальному матчі спочатку захопили балканці, також було досягнуто багато в чому за рахунок відмінних передач Модріча.
Варто відзначити, що “Срібний м’яч ЧС-2018” дістався бельгійцю Едену Азару, а “Бронзовий м’яч” та “Срібна бутса” — Антуану Грізманну.
Як повідомляв УНН, французи обіграли хорватів у фіналі з результатом 4:2.