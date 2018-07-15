Модрича назван лучшим футболистом ЧМ-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. По итогам финального поединка чемпионата мира по футболу между Францией и Хорватией было объявлено обладателя “Золотого мяча” турнира, передает УНН со ссылкой на сайт турнира.
Приз достался игроку мадридского “Реала” Лука Модрич. То, что Хорватия добралась до финального матча, в большой степени является заслугой ее гениальной “десятки”. Два забитых мяча и результативная передача — это лишь небольшой довесок к неутомимой творческой работы Модрича в средней части поля, где хорват завязывал атаки, переключал скорости или острыми и своевременными пасами раскрывал оборону соперника благодаря своему видению поля.
Отмечено, что преимущество, которое в финальном матче сначала захватили балканцы, также было достигнуто во многом за счет отличных передач Модрича.
Стоит отметить, что “Серебряный мяч ЧМ-2018” достался бельгийцу Эден Азар, а “Бронзовый мяч” и “Серебряная бутса” — Гризманн.
Как сообщал УНН, французы обыграли хорватов в финале с результатом 4:2.