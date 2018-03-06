Мобільні оператори великої трійки викупили свої частоти для 4G

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КИЇВ. 6 березня. УНН. “Велика трійка” мобільних операторів викупила “свої” частоти в діапазоні 1800 МГц для 4G. Про це під час тендеру повідомив глава Національної комісії, що здійснює держрегулювання в сфері зв’язку та інформатизації (НКРЗІ), Олександр Животовський, передає УНН.

"Оператори мобільного зв’язку "Київстар","Vodafone-Україна" і lifecell по праву першочергового викупу для запуску зв’язку стандарту 4G придбали лоти шириною відповідно 25 МГц, 20 МГц і 15 МГц в діапазоні 1800 МГц за 1,325 млрд грн, 1,06 млрд грн і 0,795 млн грн", — поінформував він.

Нагадаємо, тендерна комісія з проведення тендеру на отримання ліцензій на користування 4G в діапазоні 1800 МГц оголосила цінові пропозиції учасників тендера.

Перші три лоти були закріплені за операторами великої трійки для забезпечення безперервності надання послуги:

  • Лот № 1 (30 МГц): lifecell — 795 млн грн;
  • Лот № 2 (50 МГц): Київстар — 1,325 млрд грн;
  • Лот № 3 (40 МГц): Vodafone Україна — 1,06 млрд грн.

Таким чином, реально розігрувалися лише останні три лоти:

  • Лот № 4 (10 МГц): 271,625 млн грн;
  • Лот № 5 (10 МГц): 265 млн грн;
  • Лот № 6 (10 МГц): 271,625 млн грн.
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