Мобильные операторы большой тройки выкупили свои частоты для 4G
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. “Большая тройка” мобильных операторов выкупила “свои” частоты в диапазоне 1800 МГц для 4G. Об этом во время тендера сообщил глава Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), Александр Животовский, передает УНН.
“Операторы мобильной связи „Киевстар“, „Vodafone-Украина“ и lifecell по праву первоочередного выкупа для запуска связи стандарта 4G приобрели лоты шириной соответственно 25 МГц, 20 МГц и 15 МГц в диапазоне 1800 МГц за 1,325 млрд грн, 1,06 млрд грн и 0,795 млн грн”, — проинформировал он.
Напомним, тендерная комиссия по проведению тендера на получение лицензий на пользование 4G в диапазоне 1800 МГц объявила ценовые предложения участников тендера.
Первые три лота были закреплены за операторами большой тройки для обеспечения непрерывности оказания услуги:
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- Лот № 1 (30 МГц): lifecell — 795 млн грн;
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- Лот № 2 (50 МГц): Киевстар — 1,325 млрд грн;
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- Лот № 3 (40 МГц): Vodafone Украина — 1,06 млрд грн.
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Таким образом, реально разыгрывались только последние три лота:
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- Лот № 4 (10 МГц): 271,625 млн грн;
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- Лот № 5 (10 МГц): 265 млн грн;
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- Лот № 6 (10 МГц): 271,625 млн грн.
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