Мобілізованих росіян планують використати навесні та влітку - ГУР
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. росія планує використати мобілізованих росіян в наступальних операціях навесні та влітку, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України, пише УНН.
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"Мобілізованих росіян планують використати в наступальних операціях навесні та влітку", - ідеться у повідомленні.
Як повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в інтерв’ю виданню The Guardian, країні-терористу знадобиться два місяці, щоб підготувати військові формування, і будь-який успіх росії на полі бою залежатиме від того, наскільки добре будуть оснащені та навчені росіяни.
За словами представника воєнної розвідки України, багато чого також залежатиме від продовження поставок в Україну західних боєприпасів і зброї для оснащення нових резервних підрозділів, які Україна готує.
"Якщо росія цього разу програє, тоді путін зазнає краху", - підсумував Скібіцький.
Доповнення
ГУР повідомляє, що 15 січня в росії можуть оголосити про додаткову мобілізацію.