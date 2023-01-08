Мобилизованных россиян планируют использовать весной и летом - ГУР

Детали

"Мобилизованных россиян планируют использовать в наступательных операциях весной и летом", - говорится в сообщении.

Как сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью изданию The Guardian, стране-террористу понадобится два месяца, чтобы подготовить военные формирования, и любой успех россии на поле боя будет зависеть от того, насколько хорошо будут оснащены и обучены россияне.

По словам представителя военной разведки Украины, многое также будет зависеть от продолжения поставок в Украину западных боеприпасов и оружия для оснащения новых резервных подразделений, которые Украина готовит.

"Если россия на этот раз проиграет, тогда путин потерпит крах", - подытожил Скибицкий.

Дополнение

ГУР сообщает, что 15 января в россии могут объявить о дополнительной мобилизации.