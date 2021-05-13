МХП візьме участь у міжнародній практичній конференції "Food & NonFood Master – 2021"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Компанія МХП візьме участь у XII Міжнародній практичній конференції Food & NonFood Master – 2021: "Restart в партнерстві ритейлерів і постачальників". Про це повідомляє пресслужба МХП, передає УНН.
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Захід відбудеться завтра, 14 травня, у Києві за адресою: вул. Василя Липківського, 1А ("Ультрамарин").
В межах заходу директор департаменту розвитку бізнесу партнерів МХП Дмитро Морозов розповість про технології трансформації традиційних моделей магазинів під зміни уподобань споживача та кейси їхнього впровадження.
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"Він розкаже про трансформацію МХП на кулінарну компанію, роль ритейлу в поліпшенні життя кінцевого споживача та шлях франчайзингового бізнесу МХП від брендованої вітрини з продажу охолодженого м'яса птиці до гастро-студій, кулінарно-м'ясних магазинів і вуличної їжі", - анонсують у МХП.
Деталі заходу за посиланням — https://bit.ly/3uIeHLe