МХП візьме участь у міжнародній практичній конференції "Food & NonFood Master – 2021"

Деталі

Захід відбудеться завтра, 14 травня, у Києві за адресою: вул. Василя Липківського, 1А ("Ультрамарин").

В межах заходу директор департаменту розвитку бізнесу партнерів МХП Дмитро Морозов розповість про технології трансформації традиційних моделей магазинів під зміни уподобань споживача та кейси їхнього впровадження.

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"Він розкаже про трансформацію МХП на кулінарну компанію, роль ритейлу в поліпшенні життя кінцевого споживача та шлях франчайзингового бізнесу МХП від брендованої вітрини з продажу охолодженого м'яса птиці до гастро-студій, кулінарно-м'ясних магазинів і вуличної їжі", - анонсують у МХП.

Деталі заходу за посиланням — https://bit.ly/3uIeHLe