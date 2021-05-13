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МХП примет участие в международной практической конференции "Food & NonFood Master - 2021"

Киев • УНН

 • 20615 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Компания МХП примет участие в XII Международной практической конференции Food & NonFood Master - 2021: "Restart в партнерстве ритейлеров и поставщиков". Об этом сообщает пресс-служба МХП, передает УНН.

МХП примет участие в международной практической конференции "Food & NonFood Master - 2021"

Детали

Мероприятие состоится завтра, 14 мая, в Киеве по адресу: ул. Василия Липковского, 1А ("Ультрамарин").

В рамках мероприятия директор департамента развития бизнеса партнеров МХП Дмитрий Морозов расскажет о технологиях трансформации традиционных моделей магазинов под изменения предпочтений потребителя и кейсах их внедрения.

Цитата:

"Он расскажет о трансформации МХП на кулинарную компанию, роли ритейла в улучшении жизни конечного потребителя и пути франчайзингового бизнеса МХП от брендированной витрины по продаже охлажденного мяса птицы до гастро-студий, кулинарно-мясных магазинов и уличной еды", - анонсируют в МХП.

Детали мероприятия по ссылке - https://bit.ly/3uIeHLe

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