МХП примет участие в международной практической конференции "Food & NonFood Master - 2021"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Компания МХП примет участие в XII Международной практической конференции Food & NonFood Master - 2021: "Restart в партнерстве ритейлеров и поставщиков". Об этом сообщает пресс-служба МХП, передает УНН.
Детали
Мероприятие состоится завтра, 14 мая, в Киеве по адресу: ул. Василия Липковского, 1А ("Ультрамарин").
В рамках мероприятия директор департамента развития бизнеса партнеров МХП Дмитрий Морозов расскажет о технологиях трансформации традиционных моделей магазинов под изменения предпочтений потребителя и кейсах их внедрения.
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"Он расскажет о трансформации МХП на кулинарную компанию, роли ритейла в улучшении жизни конечного потребителя и пути франчайзингового бизнеса МХП от брендированной витрины по продаже охлажденного мяса птицы до гастро-студий, кулинарно-мясных магазинов и уличной еды", - анонсируют в МХП.
Детали мероприятия по ссылке - https://bit.ly/3uIeHLe