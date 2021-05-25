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МХП відкрив R&D-лабораторію у столичному університеті

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 травня. УНН. Агрохолдинг МХП відкрив R&D-лабораторію при Національному університеті харчових технологій, повідомляє пресслужба холдингу, передає УНН.

МХП відкрив R&D-лабораторію у столичному університеті

Деталі 

В новій R&D-лабораторії студенти, молоді науковці та викладачі експериментуватимуть з приготування м’ясних виробів, а також створюватимуть перші прототипи нових продуктів.

R&D-кухня буде розділена на холодний цех для обробки сировини та залу для приготування й презентації кулінарних блюд.

Приміщення лабораторії передбачає можливість проведення семінарів, майстер-класів, воркшопів.

У МХП планують залучити до процесу провідних українських та іноземних спеціалістів. Вони будуть ділитися досвідом та інноваційними підходами зі студентами та викладацьким складом університету.

У МХП також переконані, що така модель "відкритих інновацій" буде взаємовигідною як для бізнесу, так і для науки. Адже це забезпечить можливість:

- розробки технологій і продуктів, які складно реалізувати самостійно;
- впровадження передових спеціалізованих технологій, ноу-хау і досвіду;
- виховання людських ресурсів;
- встановлення зв’язку з новими мережами контактів;
- гранти на спільні дослідження і розробки в FoodTech.

Доповнення

Раніше дружина засновника МХП Юрія Косюка і за сумісництвом директор департаменту компанії з питань технології, якості і безпеки Олена Косюк розповідала, що це перша і єдина така лабораторія в Україні.

“Раніше нам доводилося їздити за кордон, щоб проводити подібного роду дослідження. Пам’ятаю, як я побачила такі лабораторії в технологічних компаніях у Європі — це було щось. Вона полегшує роботу всім: і виробництву, і маркетингу, і R&D”, — зазначала вона. 

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