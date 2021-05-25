МХП открыл R&D-лабораторию в столичном университете

Детали

В новой R&D-лаборатории студенты, молодые ученые и преподаватели будут экспериментировать по приготовлению мясных изделий, а также создавать первые прототипы новых продуктов.

R&D-кухня будет разделена на холодный цех для обработки сырья и зал для приготовления и презентации кулинарных блюд.

Помещение лаборатории предусматривает возможность проведения семинаров, мастер-классов, воркшопов.

В МХП планируют привлечь к процессу ведущих украинских и иностранных специалистов. Они будут делиться опытом и инновационными подходами со студентами и преподавательским составом университета.

В МХП также убеждены, что такая модель "открытых инноваций" будет взаимовыгодной как для бизнеса, так и для науки. Ведь это обеспечит возможность:

- разработки технологий и продуктов, которые сложно реализовать самостоятельно;

- внедрение передовых специализированных технологий, ноу-хау и опыта;

- воспитание человеческих ресурсов;

- установление связи с новыми сетями контактов;

- гранты на совместные исследования и разработки в FoodTech.

Дополнение

Ранее жена основателя МХП Юрия Косюка и по совместительству директор департамента компании по вопросам технологии, качества и безопасности Елена Косюк рассказывала, что это первая и единственная такая лаборатория в Украине.

"Раньше нам приходилось ездить за границу, чтобы проводить подобного рода исследования. Помню, как я увидела такие лаборатории в технологических компаниях в Европе - это было нечто. Она облегчает работу всем: и производству, и маркетинга, и R&D", - отмечала она.