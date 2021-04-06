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В МХП розповіли, чим займатиметься перший в Україні R&D центр

В МХП розповіли, чим займатиметься перший в Україні R&D центр

Київ • УНН

 • 15370 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Дружина засновника агрохолдинга МХП Олена Косюк розповіла, чим займатиметься перший в Україні R&D центр, передає УНН.

Зокрема R&D центр проводитиме дослідження і вивчатиме потреби клієнта, інформує Косюк.

“Це буде міні-МХП, де ми зможемо розробляти і тестувати те, що будемо масово виробляти. У нас постійно тестуються нові види упаковок, спецій, добавок. Заради цього доводиться відволікати велике виробництво і просити випустити 100 кг чогось, щоб ми могли перевірити смак.

У технологічному дослідницькому центрі будуть відкриті кухні різних розмірів, де ми зможемо навчати кухарів і великих клієнтів працювати з нашими продуктами”, — розповіла Косюк в інтерв’ю виданню Forbes.

В рамках проекту також з’явиться перша в Україні велика сенсорна лабораторія, продовжила Косюк.

“У цій лабораторії ми зможемо оцінювати колір, смак, запах, преференції споживачів. Збирати фокус-групи як професійних дегустаторів, так і звичайних клієнтів із різних соціально-демографічних груп. Кожен респондент сидітиме в окремій, спеціально обладнаній кабінці (іноді навіть неправильне світло може пригнічувати сприйняття рецепторів). На його оцінку не впливатимуть зовнішні умови й інші респонденти. Ця послуга дуже затребувана. Ми будемо проводити такі дослідження не тільки для себе, але й для інших компаній”, — уточнила Косюк, додаючи, що аналога такої лабораторії в Україні немає.

“Раніше нам доводилося їздити за кордон, щоб проводити подібного роду дослідження. Пам’ятаю, як я побачила такі лабораторії в технологічних компаніях у Європі — це було щось. Вона полегшує роботу всім: і виробництву, і маркетингу, і R&D”, — додала вона.

Також Косюк поінформувала, що запуск R&D центру планується до кінця травня.

Доповнення

МХП трансформує бізнес з сировинної компанії у кулінарну. У 2020 році компанія запустила нову мережу роздрібної торгівлі — “М’ясомаркети”. До кінця 2023 року МХП планує відкрити 2000 “М’ясомаркетів”. З минулого року МХП також розвиває два ресторанні формати — шаурмові “Doner Market” та гастростудії “Секрети шефа”.

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