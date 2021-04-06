В МХП рассказали, чем будет заниматься первый в Украине R&D центр

В частности R&D центр будет проводить исследования и изучать потребности клиента, информирует Косюк.

“Это будет мини-МХП, где мы сможем разрабатывать и тестировать то, что будем массово производить. У нас постоянно тестируются новые виды упаковок, специй, добавок. Ради этого приходится отвлекать большое производство и просить выпустить 100 кг чего-то, чтобы мы могли проверить вкус.

В технологическом исследовательском центре будут открыты кухни разных размеров, где мы сможем обучать поваров и крупных клиентов работать с нашими продуктами”, — рассказала Косюк в интервью изданию Forbes.

В рамках проекта также появится первая в Украине большая сенсорная лаборатория, продолжила Косюк.

“В этой лаборатории мы сможем оценивать цвет, вкус, запах, преференции потребителей. Собирать фокус-группы как профессиональных дегустаторов, так и обычных клиентов из разных социально-демографических групп. Каждый респондент будет сидеть в отдельной, специально оборудованной кабинке (иногда даже неправильный свет может подавлять восприятие рецепторов). На его оценку не влияют внешние условия и другие респонденты. Эта услуга очень востребована. Мы будем проводить такие исследования не только для себя, но и для других компаний”, — уточнила Косюк, добавляя, что аналога такой лаборатории в Украине нету.

“Раньше нам приходилось ездить за границу, чтобы проводить подобного рода исследования. Помню, как я увидела такие лаборатории в технологических компаниях в Европе — это было нечто. Она облегчает работу всем: и производству, и маркетингу, и R&D”, — добавила она.

Также Косюк сообщила, что запуск R&D центра планируется до конца мая.

Дополнение

МХП трансформирует бизнес с сырьевой компании в кулинарную. В 2020 году компания запустила новую сеть розничной торговли — “Мясомаркеты”. К концу 2023 года МХП планирует открыть 2000 “Мясомаркетов”. С прошлого года МХП также развивает два ресторанные форматы — шаурма “Doner Market” и гастростудии “Секреты шефа”.