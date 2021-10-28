МХП став лідером виробництва соєвої олії
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Українські підприємства за підсумками 2020-2021 маркетингового року виробили 198,7 тисяч тонн соєвої олії, що на 22% нижче за показник минулого сезону (254,9 тис.т). Лідером став агрохолдинг МХП. Про це повідомили в “Укроліяпром”, передає УНН.
“Лідером із виробництва продукції за звітний період стало ТОВ „Катеринопільський елеватор“ (МХП), яке випустило 22% від загальної кількості цього виду продукції. Другим — ТОВ „Глобинський переробний завод“ („Астарта“), який зайняв 16,4% ринку, третім — ТОВ „Транзпостач“ (13,4%)”, — прокоментували в “Укроліяпром”.
До речі
Агрохолдинг МХП збільшив постачання курятини за кордон. За 9 місяців 2021 року компанія поставила за кордон 300 тисяч тонн курятини, що на 8% більше, ніж торік.